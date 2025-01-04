"Жадає помсти": промоутер Дюбуа назвав важливу перевагу "Динаміта" над Усиком

У 2025-му році прихильники боксу можуть побачити реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Британець кинув публічний виклик українцю ще після реваншу Олександра проти Тайсона Ф'юрі.

"Динаміт" хоче взяти реванш у непереможного українця та побитись за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Промоутер британця Френк Воррен прокоментував можливий реванш між його підопічним та Олександром Усиком, інформує 24 Канал з посиланням на BoxNation.

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Що сказав промоутер Дюбуа

Представник команди Даніеля Дюбуа розповів про зміни у житті боксера та назвав важливу перевагу британця над непереможним українцем.

Ми всі бачимо, що Дюбуа подорослішав, подивіться, як він себе поводить. Зазвичай він спокійний, з нього важко два слова витягнути, а коли він вискочив на ринг і кинув виклик Усику, це було дуже спонтанно. Коли ми після бою Усик – Ф'юрі обговорювали його вчинок, то Дюбуа сказав, що хоче реваншу, хоче бою, він жадає помсти. У чому він кращий за Усика? У нього найсильніший удар у хевівейті зараз,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа вже виходили в один ринг. Було це у серпні 2023-го у польському місті Вроцлав. Тоді Олександр оформив перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.

Цікаво, що для проведення цього реваншу перше слід дочекатись перемоги Дюбуа над Джозефом Паркером та захисту титулу IBF "Динаміта". Цей двобій відбудеться вже 22 лютого 2025 року. Лише у випадку звитяги Даніеля можна буде розпочинати перемовини з командою Усика.