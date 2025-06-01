Промоутер Дюбуа відреагував статус андердога "Динаміта" у реванші проти Усика

Вже 19 липня Олександр Усик проведе свій другий бій проти Даніеля Дюбуа. Напередодні реваншу більшість у боксерській спільноті роблять із українського чемпіона світу фаворита майбутнього протистояння на "Вемблі".

Промоутер Френк Воррен, який працює із Даніелем Дюбуа, прокоментував прогнози перед реваншем. Відомого менеджера не засмучує той факт, що Олександру Усику віддають перевагу у другому поєдинку, пише 24 Канал із посиланням на Boxingnews 24.

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Воррен про статус Дюбуа перед реваншем із Усиком

Воррен не робить із цих прогнозів якоїсь трагедії для свого клієнта. Промоутер наголосив на тому, що Дюбуа не був фаворитом у своїх попередніх боях, але це не завадило йому тріумфувати у ринзі.

Дюбуа не був фаворитом перед усіма останніми поєдинками. Так було і в першому бою з Усиком, і перед Міллером, Хрговичем і, звісно, ​​Джошуа. Ентоні вважали великим фаворитом, а Дюбуа заходив у клітку з левом. І тепер у букмекерів Усик знову фаворит. Дюбуа до такого не звикати. Нас це не турбує, Даніель спокійно готується до поєдинку, він є психологічно стійким боксером,

– заявив Воррен.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го року, залишився за українцем. Олександр переміг технічним нокаутом у 9-му раунді у польському місті Вроцлав. Після чого "Динаміт" тричі виходив у ринг та перемагав в усіх своїх поєдинках.

Натомість Усик двічі здолав минулого року Тайсона Ф'юрі, який після цих дебютних поразок закінчив кар'єру боксера.

Слід додати, що на кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Не виключено, що цей поєдинок буде одним зі останніх у великій кар'єрі "Українського Кота".