Бажана відповідь для "Динаміта": Усик запевнив, що готовий дати реванш Дюбуа

Олександр Усик відвідав церемонію нагородження The Ring Awards 2024. Навіть під час офіційного заходу усіх хвилювала тема наступного бою непереможного українця.

Український боксер потрапив на коротеньке інтерв'ю до журналіста The Ring, який поспілкувався під час заходу із цілою горою зірок боксу. У представника ЗМІ було лише одне питання: "Чи дасть Усик реванш Даніелю Дюбуа?", пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Усик став "Боксером року" від The Ring: непереможний українець виграв у трьох номінаціях

Усик готовий до реваншу із Дюбуа

На що отримав лаконічну, але омріяну відповідь.

Без проблем, я готовий. Але зараз я відпочиваю,

– відповів чемпіон світу із України.

Довідка. Усик вже бився проти Дюбуа у серпні 2023-го року. Той бій закінчився технічним нокаутом від Олександра у 9-му раунді. Тепер британець бажає взяти реванш у бою за "абсолют" хевівейту. "Динаміт" кинув публічний виклик Усику після реваншу українця із Ф'юрі 21 грудня.

Також Усик запевнив, що у нього хороше самопочуття та розповів коротко про свій графік.

"Добре. Я добре сплю, прокидаюся о 10-11 годині. Іноді о 7, коли ходжу у церкву. Можливо, у школу. Я релаксую", – сказав Олександр.

Відео коментаря Усика для The Ring

Нагадаємо, що Усик боровся за індивідуальну нагороду "Боксер року", у якій у підсумку й переміг. Також 9-й раунд першого бою Усик – Ф'юрі став найкращим раундом минулого року, а перша "битва століття" українця проти "Циганського короля" стала "Подією року".

Також перший двобій Усик – Ф'юрі був у переліку номінації "Бій року", де сталась сенсація. Найкращим поєдинком 2024-го року став бій Реймонд Форд – Отабек Холматов. Дуже дивний вибір від The Ring.