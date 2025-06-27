"Буде близький бій": чемпіон WBO назвав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Все менше залишається днів до реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У боксерській спільноті все бурхливіше стає обговорення майбутнього поєдинку між зірками хевівейту.

Філіп Хргович поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Хорватський боксер назвав фаворита поєдинку між українцем та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Хргович про реванш Усик – Дюбуа

Філіп Хргович вважає, що беззаперечно Олександр Усик фаворит реваншу проти Даніеля Дюбуа. Однак, на його думку, британський боксер має хороші шанси на перемогу.

Чемпіон WBO наголосив, що Даніель Дюбуа змінився після першого поєдинку. Зокрема, через те, що британський боксер спрогресував, другий бій буде важчим для Олександра Усика.

У мене невеликий фаворит все ще Усик, але я не буду здивований, якщо Дюбуа виграє. Я знаю, що ви, хлопці, британці, зробите все, щоб допомогти Даніелю виграти реванш. Якщо це буде близький бій, то я думаю, що це буде краще для Дюбуа,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. У першому бою у 2023 році український чемпіон зупинив британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, що через реванш Усик – Дюбуа на стадіоні "ВемблІ" планують збільшити місця, адже бій зіркових представників хевівейту викликав великий ажіотаж.