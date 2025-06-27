Филип Хргович поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Хорватский боксер назвал фаворита поединка между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также Усик – Дюбуа: ИИ спрогнозировал, сколько раундов продлится реванш за абсолют

Хргович о реванше Усик – Дюбуа

Филип Хргович считает, что безусловно Александр Усик фаворит реванша против Даниэля Дюбуа. Однако, по его мнению, британский боксер имеет хорошие шансы на победу.

Чемпион WBO отметил, что Даниэль Дюбуа изменился после первого поединка. В частности, из-за того, что британский боксер спрогрессировал, второй бой будет тяжелее для Александра Усика.

У меня небольшой фаворит все еще Усик, но я не буду удивлен, если Дюбуа выиграет. Я знаю, что вы, ребята, британцы, сделаете все, чтобы помочь Даниэлю выиграть реванш. Если это будет близкий бой, то я думаю, что это будет лучше для Дюбуа,

– сказал Хргович.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В первом бою в 2023 году украинский чемпион остановил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что из-за реванша Усик – Дюбуа на стадионе "Уэмбли" планируют увеличить места, ведь бой звездных представителей хевивейта вызвал большой ажиотаж.