"Чекає важка ніч": Ф'юрі зробив неочікуваний прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Король хевівейту спробує вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Джон Ф'юрі висловився про реванш Усик – Дюбуа. Батько Тайсона Ф'юрі назвав переможця найочікуванішого бою року, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе у реванші Усик – Дюбуа

Джон Ф'юрі вважає, що Олександр Усик ризикує погодившись на другий бій проти Даніеля Дюбуа. На його думку, українському чемпіону буде важко враховуючи його вік.

Батько Тайсона Ф'юрі наголосив, що Даніель Дюбуа фаворит поєдинку. З його слів, британець має великі шанси на перемогу у реванші проти Усика.

Даніель ще молодий та досить сильний і має потужність, але Усик залишається майстром техніки. Якщо українець займе оборонну позицію і продовжуватиме домінувати, то Дюбуа втратить терпіння і почне лютувати. Але в іншому випадку, на Усика чекає важка ніч, хоч він і класний боєць,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у польському Вроцлаві у 2023 році. У тому поєдинку український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Шеннон Бріггс назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа. Колишній боксер дав категоричний прогноз.