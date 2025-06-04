Реванш Усик – Дюбуа активно обговорюють у боксерській спільноті. Теренс Кроуфрод на став виключенням та зробив прогноз на пекельну битву, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз від Кроуфорда

Американський боксер дав категоричний прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Спортсмен вважає, що український чемпіон знову переможе британця.

Усик – беззаперечно (переможе – 24 канал),

– сказав Кроуфорд.

"Мисливець" висловився щодо скандального удару від Дюбуа у першому бою. На його думку, британець завдав панчу нижче пояса.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді українець здолав "Динаміта" технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше Джеймі Мур зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року.