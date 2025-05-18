"Стає краще з кожним боєм": непереможений боксер дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик битиметься у пекельному реванші проти Даніеля Дюбуа. У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній поєдинок між Королем хевівейту та "Динамітом".

Джастіс Гуні поділився думками щодо другого бою між Усиком та Ф'юрі. Зокрема, непереможений боксер зробив прогноз на найочікуваніше протистояння, пише 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Прогноз Джастіса Гуні

Джастіс Гуні вважає, що в Олександра Усика та Даніеля Дюбуа однакові шанси на перемогу в очному протистоянні. Боксер наголосив, що британець постійно прогресує.

Гуні зазначив, що у надважкому дивізіону результат поєдинку може визначити всього один удар. Зі слів Джастіса, Дюбуа має той самий панч, що вирішить долю протистояння.

Думаю, кожного разу, коли Даніель виходить у ринг, він стає кращим з кожним боєм. Тож, думаю, це буде справді цікавий бій. Буде цікаво подивитися, як Усик повернеться після попереднього поєдинку, над чим він працював. Там було багато контроверсійних моментів,

– сказав Гуні.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Офіційна дата бою 19 липня 2025 року.

Раніше Ділліан Вайт назвав ключовий фактор, який може зіграти вирішальну роль у реванші Усик – Дюбуа.