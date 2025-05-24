"Це бокс у надважкій вазі": Ф'юрі зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Вже 19 липня у Лондоні відбудеться божевільний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери зійдуться у битві за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав переможця мегафайту, повідомляє 24 канал із посиланням на Kanal Sportowy.

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Прогноз від Ф'юрі

"Циганський король" наголосив, що Даніель Дюбуа перебуває у відмінній фізичній формі. Адже має "Динаміт" має хорошу серію, здолавши Міллера, Хрговича та Джошуа.

Проте, зі слів Ф'юрі, Олександр Усик має перевагу над Даніелем Дюбуа. Український чемпіон минулого року провів 2 поєдинки по 12 раундів. На думку Тайсона, це чудово.

Я весь час вважав, що Усик його точно переможе у реванші. Одного разу він це зробив – зробить і ще раз. Проте точно це неможливо спрогнозувати, це бокс у надважкій вазі. Даніель – чудовий боєць, дуже сильний та великий,

– сказав Ф'юрі

Нагадаємо, що у перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у Вроцлаві. Тоді український боксер прибив британця, здобувши перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Майріс Брієдіс розповів, чому Олександр Усик повинен відмовитись від ідеї реваншу проти Даніеля Дюбуа.