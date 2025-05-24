Тайсон Фьюри поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. В частности, бывший чемпион мира назвал победителя мегафайта, сообщает 24 канал со ссылкой на Kanal Sportowy.

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Прогноз от Фьюри

"Цыганский король" отметил, что Даниэль Дюбуа находится в отличной физической форме. Ведь "Динамит" имеет хорошую серию, одолев Миллера, Хрговича и Джошуа.

Однако, по словам Фьюри, Александр Усик имеет преимущество над Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион в прошлом году провел 2 поединка по 12 раундов. По мнению Тайсона, это замечательно.

Я все время считал, что Усик его точно победит в реванше. Однажды он это сделал – сделает и еще раз. Однако точно это невозможно спрогнозировать, это бокс в супертяжелом весе. Даниэль – замечательный боец, очень сильный и большой,

– сказал Фьюри

Напомним, что в первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году во Вроцлаве. Тогда украинский боксер прибил британца, одержав победу техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Майрис Бриедис рассказал, почему Александр Усик должен отказаться от идеи реванша против Даниэля Дюбуа.