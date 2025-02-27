Чемпіон світу назвав фаворита потенційного реваншу Усик – Дюбуа: які шанси у боксерів

Олександр Усик досі не визначився із наступним суперником. Проте український чемпіон не проти дати шанс Даніелю Дюбуа, який прагне помсти за поразку дворічної давнини.

Натомість Усик отримає нагоду стати вдруге абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Лоуренс Околі прокоментував можливий реванш між українцем та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто переможе на думку Околі

Британський боксер назвав переможця потенційного реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Лоуренс Околі заявив, що він надає перевагу українському чемпіону, адже він багато зробив у боксі в останній час.

Околі також згадав, що у минулих боях Усика, він робив ставку на інших боксерів. Однак український чемпіон постійно перемагав, чим заслуговує визнання. Лоуренс назвав умову, за якої Олександр здолає Дюбуа.

Так якщо тільки Усика не наздожене вік, я думаю, що він буде великим фаворитом на перемогу над Даніелем. Ви бачили, що він здатний уникати ударів та продовжувати працювати,

– сказав Околі.

Проте британець сказав, що не потрібно недооцінювати Даніеля Дюбуа. Чемпіон світу за версією IBF вже не той боксер, який був у першому поєдинку з Олександром Усиком.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа у 2023 році. У грандіозному поєдинку у Вроцлаві український чемпіон у дев'ятому раунді здолав британця технічним нокаутом.