Впевнений прогноз: легенда боксу назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Вже 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі" поціновувачі боксу побачать довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. У боксерській спільноті прогнозують переможця мегафайту.

Боксерська спільнота розділилась на два табори. Список підтримки Олександра Усика поповнився легендарним ексбоксером Хуліо Сезаром Чавесом, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Прогноз Хуліо Сазера Чавеса

Легенда боксу зробив впевнений прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Чавес вірить у непереможного українця.

Хто переможе у реванші між Усика та Дюбуа? Усик, звісно, Усик,

– заявив Хуліо Сезар Чавес.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа (серпень 2023-го) закінчився на користь українця. Олександр у 9-му раунді переміг "Динаміта" технічним нокаутом. Інтригу та інтерес до реваншу підігріває тема удару нижче пояса від Даніеля у 5-му раунді першого поєдинку.

Дюбуа та його команда досі впевнені, що цей удар був за усіма правилами боксу, звинувативши Усика у симуляції.

Довідка. Хуліо Сезар Чавес – 62-річний мексиканський колишній боксер, який на профі-рингу здобув 107 перемог (86 – нокаутом) та зазнав 6 поразок. Чавес був найкращим боксером світу за версією авторитетного журналу The Ring протягом трьох років – з 1990-го по 1993-й.

Після першого бою Дюбуа тричі виходив у профі-ринг, в усіх здобував перемоги. Востаннє бився проти Ентоні Джошуа у вересні минулого року, коли несподівано у 5-му раунді нокаутував Ей Джея. Натомість Усик у 2024-му двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Українець завдав перших поразок у кар'єрі "Циганського короля". Після цих фіаско Тайсон вчергове пішов на пенсію.