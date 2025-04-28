"Зберігає статус": стало відомо, з ким битиметься переможець реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик за декілька місяців битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону поєдинку звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Всесвітня боксерська організація відреагувала на проведення реваншу між Усиком та Дюбуа. Президент WBO Густаво Олів'єрі розповів, з ким битиметься переможець протистояння, повідомляє 24 канал.

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Дочекався свого шансу

Густаво Олів'єрі повідомив, що переможець протистояння повинен битись проти Джозефа Паркера. Оскільки, новозеландець є тимчасовим чемпіоном WBO та обов'язковим претендентом на титул.

Президент організації наголосив, що об'єднавчий бій важливіше за захист титулу. Однак після протистояння між Усиком та Дюбуа, переможець битиметься з новозеландцем.

Таким чином, у суперважкому дивізіоні визначиться найсильніший боксер, а бій за звання абсолюту підніме цей вид спорту на найвищий рівень. Джозеф Паркер зберігає статус обов'язкового претендента після об'єднавчого бою,

– написав Олів'єрі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться влітку 2025 року. Проведення бою заплановано у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі".