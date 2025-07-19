Битва за "абсолют": коли та о якій годині відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик після піврічної перерви проведе наступний бій у профі-рингу. Український чемпіон вдруге спробує стати абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі.

Даніель Дюбуа став наступним суперником Олександра Усика. Британський боксер у реванші прагне помститись Королю хевівейту за поразку у минулому, повідомляє 24 канал.

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Дата реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа у Великій Британії. Історичну подію прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться вже завтра 19 липня 2025 року. На кону пекельної битви між зірковими хевівейтерами звання абсолютного чемпіона світу у надважій вазі – титули WBC, WBO, WBA та IBF.

О котрій годині відбудеться головний бій?

Початок вечора боксу у Лондоні заплановано на 19:00 за київським часом. О 20:30 за Києвом має розпочатись файткард реваншу Усик – Дюбуа. У першому бою спортивного шоу Влад Сіренко зустрінеться з Соломоном Дакресом.

Головний бій вечора боксу Усик – Дюбуа розпочнеться не раніше 23:30 за київським часом. Точний час оголосять під час трансляції, коли завершаться усі бої файткарду реваншу між українцем та британцем.

Офіційний постер до реваншу Усик – Дюбуа / Фото DAZN

Нагадаємо, що у 2023 році у першому бою Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон завершив бій проти британського боксера у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли про те, де дивитись реванш Усик – Дюбуа 19 липня 2025 року. Онлайн-трансляція головної події року буде доступна на території України.