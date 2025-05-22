Колишній чемпіон відверто розповів, чому Усик переможе Дюбуа у реванші

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа у Лондоні. Колишній чемпіон світу Марат Мазімбаєв висловився щодо другого протистояння на "Вемблі".

Боксер із Казахстану зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Марат Мазімбаєв впевнений, що 19 липня прихильники боксу вдруге побачать перемогу Олександра над "Динамітом", інформує 24 Канал із посиланням на Sports24.kz.

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Завдяки чому переможе Усик

Мазімбаєв розповів, чому Усик повинен здолати британця у реванші. Марат виділив сильні сторони непереможного українця, які матимуть ключовий фактор у битві на "Вемблі".

Думаю, Усик має перемогти. Вони вже зустрічалися, знають один одного. Усик – дуже досвідчений боксер, який пройшов відмінну аматорську школу. У нього великий багаж знань і практики. Перемогти він може саме завдяки досвіду, техніці та вмінню адаптуватися під час бою. Він вміє працювати на різних дистанціях, добре читає опонента – це і стане його ключовою перевагою,

– заявив ексчемпіон.

Казахстанський боксер додав, що Дюбуа докладе максимум зусиль, аби взяти реванш в Усика, якому у серпні 2023-го програв технічним нокаутом у 9-му раунді. Однак, на його думку, саме Усик буде фаворитом лондонського протистояння. За словами Мазімбаєва, в українського боксера вищий рівень, аніж у Даніеля, тому саме Олександр повинен повернути собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

До слова. Після першої поразки Дюбуа провів три переможні бої. Натомість Усик минулого року двічі здолав Тайсона Ф'юрі та відправив "Циганського короля" на пенсію.

Нагадаємо, що у першому бою Дюбуа відправив Усика на канвас рингу. Все через удар нижче пояса українцю у 5-му раунді у Вроцлав (Польща).