Шотландський супертяж зізнався, завдяки чому Дюбуа може перемогти Усика

Вже 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" у Лондоні (Велика Британія). Шотландський боксер Нік Кемпбелл висловив свою думку щодо другого протистояння.

Шотландський супертяж відверто розповів, що не розгледів спаду в останніх боях Олександра Усика. Нік Кемпбелл пригадав реванш із Тайсоном Ф'юрі, коли за його підрахунками українець виграв лише два раунди, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Кемпбелл про реванш Усик – Дюбуа

Кемпбелл не приховує той факт, що підтримував у реванші саме "Циганського короля", який не зміг здолати українця.

"Спад Усика? Я не бачив нічого в його останніх виступах, що б показало, що він на спаді. Йому було справді важко у другому поєдинку проти Тайсона Ф'юрі, і в мене він виграв у два раунди. Я хотів, щоб виграв Тайсон, намагався віддавати йому максимум раундів, але я не зміг. Усик переміг. Я нічого не побачив, що показало б, що Усик на спаді. Іноді трапляється, що боєць стає старим за одну ніч, але я не думаю, що таке буде", – сказав Кемпбелл.

Нік впевнений, що Усик добре підготується до майбутнього реваншу та буде готовий відбоксувати повну дистанцію у 12 раундів. Шотландський боксер наголосив на тому, завдяки чому Дюбуа може взяти реванш у досі непереможного українця.

Він розумний чоловік. Як я казав, його мозок – це те, за чим треба спостерігати. Я дійсно відчуваю, що Усик буде у найкращих кондиціях, готовий пройти 12 раундів. Якщо він не спроможний на це, тоді він не виграє бій,

– заявив Кемпбелл.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді. На кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким володів Олександр після першої перемоги над Ф'юрі. Тоді свідомо відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Дюбуа, заради реваншу із Тайсоном, у якому теж здолав британця.