Реванш Усик – Дюбуа: о котрій годині почнеться історичний бій на "Вемблі"

Олександр Усик зовсім скоро битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону довгоочікуваного реваншу між українським боксером та британцем стоятимуть усі титули у надважкому дивізіоні.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року у Великій Британії. Пекельну битву між зірковими хевівейтерами прийматиме легендарний стадіон "Вемблі", що у Лондоні, повідомляє 24 канал.

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О котрій початок реваншу Усик – Дюбуа?

Боксерський вечір у Лондоні відбудеться в ніч з 19 на 20 липня. Початок грандіозного спортивного шоу, де головною подією буде реванш Усик – Дюбуа, має розпочатись о 19:00 за київським часом.

Файткард реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа почнеться о 20:30 за київським часом. У першому поєдинку Владислав Сіренко битиметься проти Соломона Дакреса, який замінив Андрія Новицького.

Історичний реванш Усик – Дюбуа має розпочатись на раніше 23:30 за Києвом. Вечір боксу на "Вемблі" згідно регламенту стадіону триватиме до 1 ночі за київським часом (23:00 за місцевим часом).

До слова. Олександр Усик захищатиме титули чемпіона світу у хевівейті за версією WBO, WBC та WBA. Даніель Дюбуа володіє лише поясом IBF.

Нагадаємо, що Олександр Усик перемагав Даніеля Дюбуа у 2023 році. У тому бою український чемпіон прибив британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомляли, вартість та скільки квитків залишилось на реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі" у Лондоні.