Ф'юрі спрогнозував фаворита та переможця мегафайту Усик – Дюбуа

Олександр Усик і Даніель Дюбуа 19 липня проведуть реванш у Лондоні, який визначить абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Дядько та колишній наставник Тайсона Ф'юрі висловив свою думку щодо даного реваншу.

Пітер Ф'юрі відзначив, що у реванші усі ми побачимо зовсім іншого Даніеля Дюбуа. Тому на прихильників боксу чекає хороший бій, виділивши сильні сторони обох боксерів, інформує 24 Канал із посиланням на iFL TV.

До теми "Він має такі дані": ексчемпіон світу спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Ф'юрі про реванш Усик – Дюбуа

Дядько "Циганського короля" спрогнозував переможця мегафайту. Колишній наставник Тайсона розповів, завдяки чому Дюбуа може перемогти Усика.

Дивіться, я думаю, що Усик вийде переможцем, тому що у нього швидші ноги та є інші переваги. Але дозвольте сказати: якщо Дюбуа просто піде вперед і відкине обережність... Дюбуа – великий хлопець і може вдарити, звісно, він може перемогти. У нього є здібності, габарити й сила, щоб здобути перемогу. Подивимось, адже бокс – це більше, ніж все це. Але так, він дійсно небезпечний суперник для Усика,

– відповів Пітер Ф'юрі.

Також у Дюбуа буде фактор рідних трибун. Це буде перший двобій за "абсолют" на території Великої Британії, який збере заповнений "Вемблі". За два місяці до бою продано вже близько 60 тисяч квитків.

"У нього є всі необхідні якості, і він молодий боєць, чи не так? Тож подивимось. Але Усик – величний боксер, чи не так? Він чудово вміє нейтралізувати силу ударів і зменшувати їхню ефективність. Отже, завдання буде нелегким. Я вважаю, що Усик переможе, але не здивуюся, якщо все ж станеться апсет", – додав Ф'юрі.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді (у серпні 2023-го). Також по ходу 5-го раунду Даніель пробив нижче пояса українцю. Хоча у команді британця та сам "Динаміт" вважають, що цей удар був за усіма правилами боксу, а Усик просто відкрито симулював.

Відзначимо, що після лобової зустрічі Дюбуа провів три переможні бої, а Усик двічі здолав у 2024-му Тайсона Ф'юрі.