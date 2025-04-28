Промоутер Усика відреагував на офіційну дату реваншу проти Дюбуа

Вже влітку поточного 2025 року Олександр Усик та Даніель Дюбуа зійдуться у реванші. Боксери вийдуть у ринг 19 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа вже залишили свої перші реакції на офіційну інформацію про реванш. Це буде довгоочікувана битва на території "Динаміта".

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Реакція Красюка

Промоутер українського чемпіона світу Олександр Красюк теж лаконічно прокоментував фінальну дату реваншу за "абсолют" у хевівейті. Заробив це промоутер у своєму акаунті в інстаграмі, додавши промо поєдинку, пише 24 Канал.

Нарешті це сталося. Усі питання буде знято 19 липня на "Вемблі",

– написав під відео Красюк.

Промо реваншу Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що першим цю дату реваншу Усик – Дюбуа оприлюднив інсайдер Майк Коппінджер. За що був жорстко розкритикований менеджером українського боксера Егісом Клімасом. Тепер все стало на свої місця і жодних здогадок щодо реваншу не буде випливати.

Усик та Дюбуа вперше зійшлись у ринзі у серпні 2023-го року, коли українець переміг Даніеля технічним нокаутом у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця. Хоча у команді "Динаміта" розгледіли симуляцію від Усика.