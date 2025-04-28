Усик одіозно звернувся до Дюбуа після офіційного оголошення про реванш

Прихильники боксу нарешті дізнались офіційну дату реванш Олександра Усика проти Данієля Дюбуа. Боксери проведуть другу очну зустріч 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі".

Це буде перша зустріч Усика проти Дюбуа на території Великої Британії. Їх перше протистояння приймало польське місто Вроцлав.

До теми Реваншу Усик – Дюбуа бути: з'явилась офіційна дата та місце проведення бою

Перша реакція Усика

Олександр Усик вперше прокоментував офіційну дату реваншу проти Данієля Дюбуа. Український чемпіон світу із подякою, але водночас одіозно звернувся до "Динаміта", пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Я вдячний Богові за можливість знову битися за звання абсолютного чемпіона. Дякую, Данієлю, що приглядав за моїм поясом IBF – тепер я збираюся його повернути,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Дюбуа володіє поясом IBF, від якого українець свідомо відмовився ще перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі. Тоді Данієль захистив його у бою проти Ентоні Джошуа, коли у вересні минулого року нокаутував Ей Джея.

На кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Усик може поверну собі цей статус, який втратив якраз після відмови від титулу IBF. Але зробити це буде вкрай складно. Адже Дюбуа хоче помститись Олександру за поразку технічним нокаутом у 9-му раунді, яка датована серпнем 2023 року.

Першим цю дату реваншу Усик – Дюбуа називав інсайдер The Ring Майк Коппінджер.