Екссуперник Кличка назвав переможця реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик і Даніель Дюбуа 19 липня 2025 року проведуть довгоочікуваний мегафайт у Лондоні. Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловив свою думку щодо даного реваншу.

53-річний колишній американський боксер впевнений у перемозі одного бійця. Мова йде про Олександра Усика.

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Прогноз Бріггса на реванш

Шеннон Бріггс робить ставку на перемогу непереможного українця, зробивши комплімент Усику, пише 24 Канал із посиланням на Ringside24.

Звичайно, що Усик переможе. Він надто хороший. Цей хлопець неймовірний,

– відповів Бріггс.

Нагадаємо, що у першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у Вроцлаві (Польща). Також у цьому поєдинку Даніель по ходу 5-го раунду пробив нижче пояса українця.

До слова. Шеннон Бріггс провів у професіоналах 59 поєдинків, у яких тріумфував 51 раз (45 – нокаутом) при 6-ти поразках та одній мировій.

Напередодні реваншу Усик зберігає статус непереможного боксера – 23 переможні поєдинки (14 – нокаутом). Натомість за спиною Дюбуа 22 звитяги (21 – нокаутом) при 2-х поразках у 24-х боях.

Востаннє "Динаміт" виходив у ринг у вересні минулого року, коли несподівано легко нокаутував Ентоні Джошуа. Водночас український чемпіон світу у 2024-му році двічі здолав Тайсона Ф'юрі та поставив крапку на кар'єрі "Циганського короля".