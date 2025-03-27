"Цікаво подивитися": колишній чемпіон світу висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Усик має наміри битись проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон горить бажанням знову стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Поки боксери очікують на офіційне підтвердження бою у спортивній спільноті часто обговорюють грандіозне протистояння. Джо Кальзаге висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа, пише 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Буде хороший бій

Колишній чемпіон світу пригадав перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Зокрема, британець виділив суперечливий удар нижче поясу від "Динаміта".

Джо Кальзаге заявив, що від першого бою Даніеля Дюбуа став кращою версією себе. Тому він не може дочекатись, аби побачити реванш між українським чемпіоном та британцем.

Вважаю, що Усик вже показав, на що він здатний. Це бій, який варто організувати. Мені цікаво подивитися його. Удар був на межі, але ж для цього є захисний пояс. Тому це трохи дивно, трохи сумнівно, якщо чесно,

– сказав Кальзаге.

Нагадаємо, що Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році. Український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді, попри пропущений удар нижче пояса.

Раніше Даррен Бакрер висловився стосовно реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що українському чемпіону не потрібен бій проти британського боксера.