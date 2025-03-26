Даррен Баркер поділився думками щодо бою Усик – Паркер. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав фаворита поєдинку між новозеландцем та українцем, пише 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Чи зможе Паркер здолати Усика

Британець заявив, що Олександр Усик буде беззаперечним фаворитом бою проти Джозефа Паркера. Проте новозеландець може перемогти українського чемпіона в очному протистоянні.

Даррен Баркер виділив сильні сторони Паркер. Ексчемпіон світу підкреслив, що Джозеф має впевненість, досвід, хорошу фізичну підготовку та найголовніше сильну команду.

У нього не може бути позиції кращої, щоб зустрітись з найкращим у світі Усиком. Але Олександр у мене фаворит у бою проти будь-якого бійця,

– сказав Баркер.

Нагадаємо, що Всесвітня боксерська організація зобов'язала Олександра Усика захищати титул чемпіона світу WBO у надважкій вазі. Українець повинен домовитись про проведення бою із Паркер протягом 30 днів.

Раніше Карл Фроч прокоментував можливий бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс WBO. Колишній чемпіон світу вважає, що новозеландець має хороші шанси перемогти українця.