Українець протягом 30 днів має домовитись за про проведення бою з Джозефом Паркером. Адже новозеландець обов'язковий претендент на титул. Якщо Усик не дійде згоди, або вирішить битись із Дюбуа, він втратить пояс WBO.

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Реакція тренера Дюбуа

Дон Чарльз відреагував на рішення WBO змусити Олександра Усика битись проти Джозефа Паркера, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Тренер Дюбуа заявив, що він не може сказати проте, що новозеландець не заслужив бою проти Усика. Чарльз зазначив, що Паркер чудовий боєць та класний хлопець.

Я просто говорю про те, що Даніель готовий до бою з Усиком. Говорю про те, що він як чемпіон світу, готовий до будь-якого опонента. Команда Усика теж хоче цього бою,

– сказав Чарльз.

Раніше Олександр Усик відреагував на ультиматум від Всесвітньої боксерської організації стосовно бою проти Паркера. Український чемпіон має наміри битись із Даніелем Дюбуа.