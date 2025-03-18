Тепер Усик зобов'язаний у тридцятиденний термін домовитись про бій із Джозефом Паркером. Якщо Олександр не битиметься проти новозеландця, він втратить титул WBO.

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Що сказав Усик

Олександр Усик лаконічно відреагував на рішення WBO змусити його битись проти Джозефа Паркера, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabiya English.

Український чемпіон також назвав ім'я наступного суперника. Король хевівейту налаштований битись проти Даніеля Дюбуа.

У WBO сказали, що я маю захищати титул проти Паркера? Зараз ціль нашої команди – зробити титульний бій з Даніелем Дюбуа,

– сказав Усик.

Раніше з'явилась інформація, що Олександр Усик може заплатити Джозефу Паркеру, щоб провести бій проти Даніеля Дюбуа. Також новозеландець зможе побитись з переможцем реваншу між українцем та британцем.