Вигідна пропозиція для Паркера: стало відомо, за якої умови відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Олександр Усик мав наміри битись проти Даніеля Дюбуа. Однак Всесвітня боксерська організація зобов'язала українського чемпіона захистити титул WBO.

Олександр Усик повинен домовитись з Джозефом Паркером стосовно проведення бою протягом 30 днів. Бій проти новозеландця не входив у плани українця, але є умова за якої поєдинок проти британця відбудеться.

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Усик зможе побитись з Дюбуа

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на GiveMeSport, Олександр Усик зможе битись проти Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу. Також українець зможе зберегти титул WBO.

За даними джерела, Джозеф Паркер отримає грошову компенсацію, щоб новозеландець погодився на реванш між Усиком та Даніелем Дюбуа. У такому разі він битиметься з переможцем бою.

Якщо Паркер погодиться на такі умови, Олександр Усик зустрінеться проти Даніеля Дюбуа влітку цього року на "Вемблі". Після чого Джозеф поб'ється за чотири пояси проти тріумфатора бою.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа та Олександр Усик раніше зустрічались між собою. Український чемпіон у 2023 році здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді бою.