"Надзвичайно небезпечна": ексчемпіон світу назвав "секретну зброю" Дюбуа
- Тоні Белью зазначив, що Дюбуа прогресував і може проходити через складні моменти у боях.
- Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді під час їхнього першого бою у 2023 році у Вроцлаві.
Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.
Зовсім скоро, 19 липня, на "Вемблі" відбудеться грандіозний вечір боксу. У головній події спортивного шоу відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
Зіркові представники хевівейту визначать наступного абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Тоні Белью висловився щодо реваншу Усик – Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Fightlens.
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У чому перевага Дюбуа
Колишній чемпіон світу розкрив перевагу Даніеля Дюбуа. Зі слів Белью, британець має потужний удар правою рукою.
Права рука Дюбуа - надзвичайно небезпечна. Можливо, найсмертоносніша в боксі просто зараз. Якщо він зможе влучити - це руйнація. Але він має більше вірити в себе,
– сказав Белью.
Тоні Белью вважає, що Даніель Дюбуа спрогресував з часом. Ексчемпіон світу наголосив, що британець показав у бою проти Міллера, що може проходити через складні моменти.
Проте все-таки Олександр Усик відрізняється від інших боксерів. Тому усі мають пам'ятати, що відбулось у першому поєдинку.
До слова. Перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році у польському Вроцлаві. Тоді український чемпіон переміг британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Раніше Джордж Гроувз зробив прогноз на реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться 19 липня 2025 року на "Вемблі" у Лондоні.