Звездные представители хевивейта определят следующего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Тони Белью высказался относительно реванша Усик – Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на Fightlens.

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В чем преимущество Дюбуа

Бывший чемпион мира раскрыл преимущество Даниэля Дюбуа. По словам Белью, британец имеет мощный удар правой рукой.

Правая рука Дюбуа - чрезвычайно опасна. Возможно, самая смертоносная в боксе прямо сейчас. Если он сможет попасть - это разрушение. Но он должен больше верить в себя,

– сказал Белью.

Тони Белью считает, что Даниэль Дюбуа спрогрессировал со временем. Экс-чемпион мира отметил, что британец показал в бою против Миллера, что может проходить через сложные моменты.

Однако все-таки Александр Усик отличается от других боксеров. Поэтому все должны помнить, что произошло в первом поединке.

К слову. Первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году в польском Вроцлаве. Тогда украинский чемпион победил британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Джордж Гроувз сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне.