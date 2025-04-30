Усик розпочав підготовку до реваншу із Дюбуа
- Олександр Усик та Даніель Дюбуа зустрінуться на реванш 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.
- На кону реваншу буде звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким Усик володів після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024 році.
- Усик розпочав тренувальний табір після пресконференції 29 квітня, де було оголошено про старт підготовки до реваншу.
- У першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді, а Дюбуа обіцяє перемогти у реванші.
Олександр Усик зійдеться у ринзі із Даніелем Дюбуа 19 липня 2025 року. Реванш відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".
Після офіційного оголошення дати реваншу Олександр Усик та Даніель Дюбуа взяли участь в традиційних заходах. Боксери взяли участь у двох дуелях поглядів та поспілкувались із пресою.
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Старт підготовки до реваншу
29 квітня Усик та Дюбуа взяли участь у пресконференції, на якій Олександр заявив про старт підготовки до реваншу, пише 24 Канал із посиланням на Queensberry Promotions.
На кону другої зустрічі стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яким українець володів після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі у 2024-му році.
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Нагадаємо, що перший бій залишився за Усиком, який відправив Дюбуа у технічний нокаут у 9-му раунді. Напередодні реваншу британський боксер запевнив, що переможе українця у другому бою. Даніель постійно повторює у своїх інтерв'ю, що не бив нижче пояса Усика у першій зустрічі, а Олександр просто симулював.
Відзначимо, що переможець реваншу Усик – Дюбуа у майбутньому поб'ється проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефом Паркером.