Усик опублікував перші кадри з Лондона перед реваншем проти Дюбуа

Олександр Усик зовсім скоро битиметься проти Даніеля Дюбуа. Український боксер вже завершив підготовку до реваншу з "Динамітом" і прилетів у Велику Британію.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у Лондоні. Український чемпіон у своєму інстаграмі поділився першими кадрами зі столиці Великої Британії, де відбудеться історична битва, повідомляє 24 канал.

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Олександр Усик у Лондоні

Олександр Усик постав перед камерою на верхньому поверсі двоповерхового автобуса, який присвячений реваншу проти Даніеля Дюбуа. Над українським чемпіоном висять прапори Великої Британії.

Український боксер обрав яскравий костюм для свого образу. Усик попозував на камеру у бордовому костюмі та стильних сонцезахисних окулярах.

Усик у Лондоні / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Легендарну подію прийматиме не менш іменитий стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Шеннон Бріггс зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. Колишній чемпіон світу вважає, що долю поєдинку може вирішити всього один удар.