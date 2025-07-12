Все залежить від Сашка, – Берінчик зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа

Олександр Усик зовсім скоро битиметься проти Даніеля Дюбуа. Зіркові боксери зійдуться у пекельному реванші, аби визначити найсильнішого у надважкому дивізіоні.

Денис Берінчик висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. "Український танк" розповів, як його земляк переможе британського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

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Як Усик переможе Дюбуа?

Денис Берінчик вважає, що бій Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа не буде дуже сильно відрізнятись від минулих поєдинків українця. "Танк" наголосив, Король хевівейту переможе британця.

Зі слів Берінчика, Усик у перших раундах реваншу знову вивчатиме свого суперника. А потім почне набирати темп та впевнено вдруге переможе Дюбуа.

Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа і Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа,

– сказав Берінчик.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Історичну подію для боксу прийматиме легендарний стадіон "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. "Циганський король" вважає, що британець може завдати болю українському чемпіону.