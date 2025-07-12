Свіже відео з'явилось у тіктоці Олександра Усика 11 липня. Український боксер продемонстрував, як швидко та ефектно може працювати по боксерській груші, пише 24 Канал.

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Як Усик відбиває грушу?

Усик не став ніяк підписувати цей відео, лише додавши тег реваншу проти Даніеля Дюбуа. Прихильники українця вражені, із якою легкістю їх кумир відбиває цю грушу навіть не дивлячись на неї.

Відео із тренування Усика

Олександр Усик набрав чудову форму перед другою битвою із Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі" 19 липня. Водночас Дюбуа відзначається своєю потужністю, а тепер Даніель став ще загрозливішим. Його рельєф тіла просто вражає.

Нагадаємо, що на кону реваншу стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Британець буде надмотивований, адже хоче помститись українцю за поразку 2-річної давнини. У серпні 2023-го Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Також по ходу 5-го раунду Даніель відправив Олександра на канвас після удару нижче пояса, який став роковим для "Динаміта".