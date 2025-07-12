Свежее видео появилось в тиктоке Александра Усика 11 июля. Украинский боксер продемонстрировал, как быстро и эффектно может работать по боксерской груше, пишет 24 Канал.

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Как Усик отбивает грушу?

Усик не стал никак подписывать это видео, только добавив тег реванша против Даниэля Дюбуа. Поклонники украинца поражены, с какой легкостью их кумир отбивает эту грушу даже не глядя на нее.

Видео с тренировки Усика

Александр Усик набрал отличную форму перед второй битвой с Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли" 19 июля. В то же время Дюбуа отмечается своей мощью, а теперь Даниэль стал еще более угрожающим. Его рельеф тела просто поражает.

Напомним, что на кону реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Британец будет сверхмотивирован, ведь хочет отомстить украинцу за поражение 2-летней давности. В августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Также по ходу 5-го раунда Даниэль отправил Александра на канвас после удара ниже пояса, который стал роковым для "Динамита".