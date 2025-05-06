"Усик – головна зірка": призер Олімпіади-2008 оцінив шанси Дюбуа перемогти у реванші

Навколо реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа триває чимала кількість розмов. Різні експерти намагаються спрогнозувати переможця поєдинку століття за "абсолют".

Девід Прайс поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Бронзовий призер Олімпіади 2008 року зробив прогноз на бій між українським чемпіоном та британцем, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Чи зможе Дюбуа здолати Усика

Девід Прайс оцінив шанси Даніеля Дюбуа здолати Олександра Усика. На його думку, досвід першого бою добре підвищив можливість британського боксера перемогти українця у реванші.

Прайс наголосив, що у минулому бою Усик не залишив шансів Дюбуа. Проте у наступних поєдинках проти топових суперників Даніель додав у потужності, що може відіграти важливу роль у реванші.

Ми всі знаємо, що Усик – головна зірка, він беззаперечний чемпіон, але два його бої з Тайсоном Ф’юрі були дуже конкурентними. Можна припустити, що Усик, можливо, починає сповільнюватися, тоді як Даніель Дюбуа, ймовірно, наближається до піку своєї форми,

– сказав Прайс.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Ентоні Джошуа висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу наголосив, що боксери покажуть чудовий бій.