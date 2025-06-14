Відомий боксер зробив прогноз на пекельну битву між Усиком та Дюбуа

Зовсім скоро Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Зіркові представники хевівейту битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Девід Аллен висловився щодо реваншу Усик – Дюбуа. Британський боксер поділився неоднозначним прогнозом на протистояння, повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Усик здивував фанатів, провівши тренування прямо на вулиці: потужне відео

Прогноз від Аллена

Колишній спаринг-партнер Олександра Усика схвально висловився щодо українського чемпіона. Проте боксер вірить, що "Динаміт" може перемогти Короля хевівейту.

Девід Аллен наголосив, що вік Усика може зіграти велику роль у реванші проти Дюбуа, адже йому вже 38 років. Британець додав, що Даніель спрогресував фізично та психологічно.

Я вірю в Дюбуа. У двох останніх боях ставив проти Усика, і він довів, що я помилявся, йому однаково, що кажу, він раніше вже здивував мене. Я би сказав, що Усик – найкращий боєць нашого покоління, але його кар'єра триває надто довго. Урешті-решт, тебе теж поб’ють,

– сказав Аллен.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться на "Вемблі", що знаходиться у Лондоні. Офіційна дата поєдинку 19 липня 2025 року.

Цікаво, що перед реваншем проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик провів спаринг з Ярославом Амосовим, українським бійцем ММА.