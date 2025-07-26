"Буквально із повітря": відомий інсайдер розніс вигаданий гонорар Усика за реванш із Дюбуа

Олександр Усик 19 липня нокаутував Даніеля Дюбуа у реванші в Лондоні. Після поєдинку виникло чимало дискусій щодо гонорару українського чемпіона.

Напередодні цього бою одразу декілька джерел повідомляло, що Олександр Усик та Даніель Дюбуа зароблять за реванш рекордні у своїй кар'єрі гонорари – 132 та 71 мільйон доларів. Однак після поєдинку ці цифри почали активно спростовувати, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Дена Рафаеля у соцмережі Х.

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Усик заробив рекордний гонорар за реванш?

Ден Рафаель став ще одним інсайдером, який спростував шалений гонорар Усика.

Які ж там ї***і ідіоти. Усик заробив лише крихітну частину цього. Цифри вигадані буквально з повітря,

– написав Рафаель.

Раніше популярний інсайдер Майкл Коппінджер повідомляв, що Олександр заробив за цей реванш у Лондоні лише 7 відсотків від названої раніше цифри у вигляді 132 мільйонів доларів.

Відзначимо, що цей двобій став передостаннім у великій кар'єрі Усика (24 переможні бої, 15 – нокаутом). WBO вже санкціонувала поєдинок Усика проти Джозефа Паркера. Адже новозеландець є обов'язковим претендентом по лінії. Тепер у сторін є 30 днів, аби домовитись про зустріч.

Якщо Усик відмовиться від цього бою, то, ймовірно, знову втратить звання абсолютного чемпіона, як це було після першої перемоги над Тайсоном Ф'юрі (у травні минулого року).