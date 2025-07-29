Відомий промоутер пояснив, чому йому було неприємно дивитись реванш Усик – Дюбуа

Вже минуло 10 днів з реваншу Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Український боксер знову переміг британця та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Британський промоутер Дев Сахні висловився про реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Відомий функціонер відверто розповів, чому йому було неприємно спостерігати за цим боєм, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Що сказав Сахні про реванш Усик – Дюбуа?

Сахні наголосив на тотальному домінуванні українця у реванші на "Вемблі". За його словами, Дюбуа знову не було чим відповісти Усику у ринзі.

Ми живемо в епоху домінації Олександра Усика. У Дюбуа не було чим відповісти у реванші. Усик знову все прорахував. Було дуже неприємно дивитися на те, як б'ють Деніела Дюбуа, тому що я розкручував його, я знаю Деніела з 18 років. Я хотів перемоги Даніеля, але нічого не зробиш – Усик надто хороший, неймовірний боксер. Олександр міг би битися у будь-яку еру боксу,

– заявив Сахні.

Нагадаємо, що Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді реваншу. Їх перша ж битва закінчувалась технічним нокаутом від Олександра у дев'ятому раунді у польському Вроцлаві. Відзначимо, що попереду в українського чемпіона прощальний бій на професійному рингу. Наразі за спиною Усика 24 переможні поєдинки (15 – нокаутом).

Раніше повідомлялось, що американський тренер Стівен Едвардс оцінив спадщину Усика у хевівейті. Наставник пояснив, чому не вважає Олександра найкращим боксером надважкої ваги в усій історії.