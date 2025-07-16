Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція відкритого тренування боксерів перед реваншем

У середу, 16 липня, відбудеться відкрите тренування Олександра Усика та Даніеля Дюбуа напередодні реваншу. Стежити за онлайн-трансляцією офіційного заходу можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Відкрите тренування обох боксерів розпочнеться о 18:00 (за київським часом). Це буде перший традиційний медіазахід перед реваншем на "Вемблі", пише 24 Канал.

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Онлайн відкритого тренування Усика і Дюбуа

Після чого на Усика та Дюбуа чекатиме пресконференція, церемонія зважування та ще дві дуелі поглядів. Сам бій, який очолить вечір боксу у Лондоні, відбудеться 19 липня. В Україні реванш Усик – Дюбуа, який розпочнеться близько 23:30 за Києвом, покаже медіасервіс MEGOGO.

Нагадаємо, що у рамках відкритих тренувань боксерів свій виставковий бій за формулою професійного поєдинку проведе молода українська боксерка Кіра Макогоненко. Напередодні цього двобою талановита спортсменка подякувала за таку чудову нагоду Усику, його команді та своєму батьку.

Усик – Дюбуа: онлайн відкритого тренування боксерів

На кону реваншу Усик – Дюбуа стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр спробує повернути собі це звання, а Даніель маритиме помстою через поразку у першому бою. У серпні 2023-го року український боксер переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді.