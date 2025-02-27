Джозеф Паркер пригадав вчинок Мартіна Баколе, який у терміновому порядку замінив у протистоянні хворого Даніеля Дюбуа. Боксер із ДР Конго не побоявся врятувати бій новозеландця, попри відсутню підготовку та зайву вагу.

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Плани Джозефа Паркера

Тимчасовий чемпіон світу, який у минулому спарингував із Мартіном, розповів, що йому просто вдалось потрапити правою рукою та завершити бій достроково, пише 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News. Нагадаємо, що Баколе був нокаутований у другому раунді.

Паркер розповів про наступні плани у житті та кар'єрі.

Наступний бій – титул чемпіона світу. Було б чудово битися з Усиком чи Дюбуа. Спочатку я роблю перерву та їду додому, щоб побачити родину. Решту я не контролюю. Можу тільки з нетерпінням чекати, коли буде наступний бій за пояс, це було б приголомшливо,

– додав Джозеф.

Відзначимо, що перемога над Баколе стала для Паркера 36-ю у 39-ти проведених боях (24 – нокаутом). Також у пасиві новозеландського боксера три поразки (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса).

Після тріумфу над Мартіном боксер із Нової Зеландії став претендентом для Олександра Усика, який хоче провести реванш із Даніелем Дюбуа.