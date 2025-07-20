Усик відправив Дюбуа на відпочинок і вигуляв Даніеля, як собаку: найкращі меми про реванш

У суботу, 19 липня, відбувся довгоочікуваний та головний бік 2025 року, у якому Олександр Усик зійшовся у ринзі із Даніелем Дюбуа. У Лондоні Усик довів, чому його називають знищувачем британських боксерів.

Вже у 5-му раунді Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа. Британець не зумів реваншуватись та втратив свій титул чемпіона світу за версією IBF, інформує 24 Канал.

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Які меми створюють після реваншу Усик – Дюбуа?

Олександр Усик повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті та втретє став "абсолютом" у кар'єрі. Українець провів свій передостанній бій у кар'єрі та 24-й переможний поєдинок.

Одразу після перемови у соціальних мережах вигадливі фанати почали створювати оригінальні меми. Тут Дюбуа перетворився у ворожу ціль, Усик став королем, а британець навіть побував у тілі собаки, яку вигуляв український чемпіон.

Також поціновувачі боксу зробили мем, де Усик відправив "Динаміта" відпочивати на узбережжя моря.

Найкращі меми про реванш Усик – Дюбуа / Фото із соцмереж

У Monobank вже з'явився новий дизайн картки на честь перемоги Усика у реванші над Дюбуа.



Monobank випустив дизайн картки присвячений бою / Скриншот із додатку