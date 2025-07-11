У якому раунді Усик може смачно нокаутувати Дюбуа на реванш: прогноз ШІ

Вже 19 липня Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа у Великій Британії. На кону бою на лондонському "Вемблі" стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

24 Канал зробив запит штучному інтелекту, аби дізнатись ймовірність (у відсотках) нокауту у реванші Усик – Дюбуа. Grok спрогнозував, чи відправить Усик у нокаут Дюбуа.

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Чи прогнозує ШІ нокаут у реванші Усик – Дюбуа?

У запит були враховані наступні показники: результат першого бою, статистика та стиль боксерів, вік і фізична форма.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа закінчився перемогою Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді. Ця зустріч відбулась у Вроцлаві (Польща). Тепер же Даніель поб'ється за підтримки рідних трибун, що буде додавати впевненості та водночас тиснути на "Динаміта".

Статистика боксерів. 61 відсоток своїх поєдинків Усик закінчував нокаутом. У важкій вазі українець частіше вигравав бої за суддівськими записками, але якраз у першому бою проти Дюбуа показав, що вміє закінчувати зустрічі достроково. Олександр має одразу декілька сильних сторін: техніку, швидкість, витривалість та вміння нарощувати темп бою у чемпіонських раундах.

Натомість майже усі свої поєдинки Дюбуа закінчував нокаутом – 95 відсотків (21 нокаут у 22-х переможних боях із 24-х проведених). Даніель майже ніколи не затягував із нокаутом до пізніх раундів, де він почуває себе не надто комфортно. Саме цю слабкість Усик використав у першому бою.

Вікова різниця боксерів. Багато хто вважає, що вік може негативно позначитись на Усику. У січні поточного року Олександру виповнилось вже 38 років, а такий солідний вік може вплинути на його швидкість та витривалість у пізніх раундах. Навіть якщо так буде, то українець спробує ліквідувати це за рахунок досвіду і тактичної грамотності.

Дюбуа ж молодший за Усика на 11 років. Британець значно молодший, але мав великі проблеми зі витривалістю. Не виключено, що саме над цим аспектом "Динаміт" попрацював у своєму тренувальному таборі.

Які шанси Усика нокаутувати Дюбуа?

Штучний інтелект прогнозує ймовірність, що побачити нокаут у виконанні Усика складе 40-50 відсотків. Особливо, такий розвиток реваншу вірогідний, коли Дюбуа втомиться. Не виключено, що українець зможу нокаутувати Дюбуа у проміжок із 8-го по 10-й раунди. Найімовірніше це може статись у 9-му раунді, як це було у їх першій лобовій зустрічі у Вроцлаві.

Також ШІ оцінив шанси Дюбуа на нокаут як дуже мізерні – 10-15 відсотків. Grok не вірить у нокаут від "Динаміта" попри потужний удар британця. Попри це українцю слід остерігатись сильного кулака Даніеля. Чемпіон світу за версією IBF може спіймати Олександра несподіваним нокаутом у 4-6 раундах.