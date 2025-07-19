Усик – Дюбуа: ШІ передбачив, як може розвиватись реванш та хто переможе

Вже сьогодні 19 липня Олександр Усик і Даніель Дюбуа визначать абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Їх лобова зустріч відбудеться на легендарній арені "Вемблі" (Лондон, Велика Британія).

У першому поєдинку, який відбувся 26 серпня 2023 року, була зафіксована перемога Олександра Усика технічним нокаутом у 9-му раунді. Тому Даніель Дюбуа буде серйозно налаштований, аби реваншуватись за поразку 2-річної давнини, повідомляє 24 Канал.

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Який розвиток реваншу Усик – Дюбуа спрогнозував ШІ?

1-2 РАУНДИ. Штучний інтелект передбачив, як може розвиватись реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі".

У стартових двох раундах ШІ прогнозує невисокий темп бою, боксери будуть переважно займатись розвідкою та будуть шукати оптимальну дистанцію.

3-5 РАУНДИ. Усик продовжить працювати корпусом, а центр рингу буде під повним контролем українця. Натомість Дюбуа буде намагатись піймати Олександра, аби завершити бій ще до екватора поєдинку. ШІ прогнозує, що у 4-5 раундах Усику слід остерігатись, адже Даніель може викидати удари "на межі", зосереджуючи усю свою агресію в ударах.

6-8 РАУНДИ. Український чемпіон продовжить завдавати точні удари та комбіновані серії по корпусу і голові Дюбуа. Олександр контролює дистанцію, не даючи шансів Даніелю на зближення. Британець ж йде у ва-банк. Штучний інтелект завбачує, що українець закриє дистанцію та сколихне Дюбуа черговою серією потужних ударів у 7-8 раундах.

9-10 РАУНДИ. ШІ не розглядає варіанту повного 12-раундового бою 19 липня на "Вемблі". На його думку, Усик знову переможе Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. У цих двох трихвилинках Олександр почне зламувати британця, який почне сипатись в обороні. Даніель не є витривалим боксером, тому все більше ударів буде влучати по його корпусу та голові.

ChatGPT аргументував, чому робить ставку на таку перемогу Усика:

Суттєве накопичення переваги Усика у проміжку 4-го та 8-го раундів.

Агресивна, але мало ефективна стратегія Дюбуа не дасть потрібного результату.

Вік і досвід Усика дадуть йому витривалість і технічну перевагу.

Відеоогляд першої битви Усик – Дюбуа