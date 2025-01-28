Відомий промоутер розкрив бої, які хоче організувати у 2025 році: чи є серед них поєдинок Усик

У новому 2025-му році на поціновувачів боксу чекає ціла низка крутих поєдинків. Промоутер та голова компанії "Queensberry Promotions" Френк Воррен виділив бої, які хотів би влаштувати до кінця року.

Відомий промоутер, компанія якого співпрацює із Тайсоном Ф'юрі, назвав три поєдинки. Одним із них є реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, пише 24 Канал із посиланням на DAZN.

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Які бої хоче організувати Воррен

Нагадаємо, що "Динаміт" вже кинув виклик українцю ще після реваншу Усика з Тайсоном Ф'юрі. Олександр погодився дати реванш 27-річному британцю. Однак спершу Дюбуа слід успішно захистити пояс чемпіона світу за версією IBF у бою проти Джозефа Паркера 22 лютого.

Довідка. Усик вже бився із Дюбуа у серпні 2023-го. Тоді Олександра у Вроцлаві достроково переміг Даніеля у 9-му раунді.

Також Френк Воррен назвав бій Наоя Іноуе проти Ніка Болла та зустріч Ентоні Ярда проти Джошуа Буатсі.

Немає у цьому списку промоутера потенційного поєдинку Ентоні Джошуа. Ей Джей претендує на бій проти переможця пари Дюбуа – Паркер. Також на тріумфатора цього поєдинку претендує Усик та Джо Джойс.