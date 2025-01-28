Известный промоутер, компания которого сотрудничает с Тайсоном Фьюри, назвал три поединка. Одним из них является реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Напомним, что "Динамит" уже бросил вызов украинцу еще после реванша Усика с Тайсоном Фьюри. Александр согласился дать реванш 27-летнему британцу. Однако сначала Дюбуа следует успешно защитить пояс чемпиона мира по версии IBF в бою против Джозефа Паркера 22 февраля.

Справка. Усик уже дрался с Дюбуа в августе 2023-го. Тогда Александра во Вроцлаве досрочно победил Даниэля в 9-м раунде.

Также Фрэнк Уоррен назвал бой Наоя Иноуэ против Ника Болла и встречу Энтони Ярда против Джошуа Буатси.

Нет в этом списке промоутера потенциального поединка Энтони Джошуа. Эй Джей претендует на бой против победителя пары Дюбуа – Паркер. Также на триумфатора этого поединка претендует Усик и Джо Джойс.