В очередной раз "Цыганский король" закончил с боксом после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м. Сейчас Тайсон наслаждается отдыхом с семьей, путешествует и планирует изучать психологию.

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Уоррен рассказал о планах Фьюри

Недавно со своей большой семьей Фьюри посетил Диснейленд и прогулялся по Парижу. Тайсон вообще не похож на экс-боксера, который скучает по рингу и перчатками.

Промоутер Фрэнк Уоррен прервал молчание и рассказал, ждать ли возвращения Фьюри на профи-ринг. Если отталкиваться от слов главы компании "Queensberry Promotions", которая работает с Тайсоном, то британец вообще не спешит возвращаться в бокс, информирует 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Если он не хочет возвращаться, это означает, что он доволен и рад своей жизни. Если он рад, то я рад. Он заработал много денег, он очень богатый человек, он участвовал в великих боях XXI века. Он вернулся и завоевал чемпионский пояс после ужасных ментальных проблем, проблем с алкоголем, употребления веществ, избыточного веса. Нужно отдать ему должное,

– рассказал Уоррен.

Ранее была информация, что только гонорар в размере 500 миллионов долларов заставит "Цыганского короля" снова взяться за дело. Однако Турки Аль аш-Шейх заверил, что никто не собирается платить такие сумасшедшие средства Тайсону.

Напомним, что Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, дал Фьюри 3-4 недели на то, чтобы определиться, хочет ли он подраться с Эй Джеем. Но, похоже, что поклонники бокса не увидят британской битвы Фьюри – Джошуа, поэтому Энтони придется искать другого соперника. Эй Джей претендует на бой против победителя встречи Дюбуа – Паркер, на которую тоже конкурирует Александр Усик.