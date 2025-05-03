"Вемблі" аплодуватиме йому, – Воррен запросив Зеленського на реванш Усик – Дюбуа

Влітку Олександр Усик у пекельному реванші битиметься проти Даніеля Дюбуа. Масштабна подія, за якої будуть стежити сотні тисяч вболівальників, відбудеться у Лондоні.

Френк Воррен висловився щодо реваншу між Королем хевівейту та "Динамітом". Промоутер британця запросив Володимира Зеленського на бій за "абсолют", пише 24 канал із посиланням на BoxNation.

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Воррен хоче побачити Зеленського

Олександр Усик, який володіє титулами WBO, WBC та WBA, битиметься проти Даніеля Дюбуа, що тримає за собою пояс IBF. Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Спортивний захід планує відвідати чимало зіркових гостей та загалом фанатів. Френк Воррен заявив, що хотів би побачити президента України Володимира Зеленського на поєдинку Усик – Дюбуа.

Так, це запрошення – приїхати, подивитися на виступ свого співвітчизника. Хоча, при всій повазі, сподіваюся, що його співвітчизник програє. Але я впевнений, що вся публіка на "Вемблі" підніметься та аплодуватиме йому,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення легендарний стадіон "Вемблі", що у Лондоні.