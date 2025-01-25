Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі вирішив взяти відпочинок. Проте одразу після бою український чемпіон прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, який прагне помсти.

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Усик з легкістю переможе Дюбуа

Владислав Єлисєєв вважає, що Олександру Усику не буде важко знову здолати Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Bussines Media.

Промоутер пригадав минулий бій Усик – Дюбуа. Тоді Даніель пробив нижче пояса, але український чемпіон піднявся та здолав "Динаміта", тому у другому поєдинку Олександр легко переможе британця.

Для Сані це буде знову дуже легка перемога, якщо він такого бугая джебом нокаутував, тож можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі,

– сказав Єлисєєв.

Зазначимо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером заплановано на 22 лютого в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії). Переможець запеклого протистояння отримає шанс битись з Королем хевівейту.

Нагадаємо, що раніше у 2023 році Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа. Тоді український чемпіон у 9-му раунді завдяки технічному нокауту здолав британського супертяжа.