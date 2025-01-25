"Можна стати абсолютним чемпіоном": промоутер спрогнозував переможця реваншу Усик – Дюбуа

Владислав Єлисєєв прокоментував потенційний реванш Усик – Дюбуа. Генеральний менеджер Top Boxing Generation назвав переможця поєдинку.

Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі вирішив взяти відпочинок. Проте одразу після бою український чемпіон прийняв виклик від Даніеля Дюбуа, який прагне помсти.

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Усик з легкістю переможе Дюбуа

Владислав Єлисєєв вважає, що Олександру Усику не буде важко знову здолати Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Bussines Media.

Промоутер пригадав минулий бій Усик – Дюбуа. Тоді Даніель пробив нижче пояса, але український чемпіон піднявся та здолав "Динаміта", тому у другому поєдинку Олександр легко переможе британця.

Для Сані це буде знову дуже легка перемога, якщо він такого бугая джебом нокаутував, тож можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі,

– сказав Єлисєєв.

Зазначимо, що бій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером заплановано на 22 лютого в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії). Переможець запеклого протистояння отримає шанс битись з Королем хевівейту.

Нагадаємо, що раніше у 2023 році Олександр Усик бився з Даніелем Дюбуа. Тоді український чемпіон у 9-му раунді завдяки технічному нокауту здолав британського супертяжа.