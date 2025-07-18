Це був останній офіційний захід, який передував реваншу. Олександр Усик прогнозовано виявився легшим за Даніеля Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція церемонії зважування перед реваншем

Як завершилась процедура зважування Усика та Дюбуа?

Як і перед їх першим боєм, британець показав більші цифри на вагах – 110,5 кілограма. Натомість український чемпіон досягнув позначки 103,1 кілограма.

Відео зважування Усика

По завершенню церемонії зважування Усика та Дюбуа зійшлись у фінальній дуелі поглядів. Це була вже третя та остання очна битва між супертяжами на території Великої Британії за останні декілька днів.

Відео фінальної дуелі поглядів Усик – Дюбуа

До слова. Також участь у зважуванні взяли інші українські боксери – Владислав Сіренко та Даніель Дюбуа, які теж проведуть свої бої на "Вемблі" 19 липня. Владислав Сіренко (116,2 кілограма)майже на 10 кілограмів переважив свого суперника Соломона Дакреса (107,0 кілограм). Натомість Даніель Лапін показав однакову вагу із Льюїсом Едмондсоном – по 78,9 кілограма.

Вже 19 липня боксери зійдуться на ринзі, аби визначити абсолютного чемпіона світу у королівській вазі.