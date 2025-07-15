"Вемблі" гудітиме: відомо, скільки квитків продано на реванш Усик – Дюбуа

Лише чотири дні залишилось до вогняного реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. 19 липня боксери вийдуть у ринг на "Вемблі", аби визначити нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Напередодні реваншу промоутер британського боксера Френк Воррен назвав нову цифру проданих квитків на вечір боксу 19 липня. Організатори боксерської події наближаються до аншлагу, пише 24 Канал із посиланням на Чемпіон.

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Скільки квитків продано на реванш Усик – Дюбуа?

За його словами, на реванш Усик – Дюбуа вже продано понад 90 тисяч квитків. Відомий функціонер гадає, що до суботи, 19 липня, будуть розкуплені усі квитки, адже Олександр вже давно заробив собі ім'я у Великій Британії.

Ми продали понад 90 000 квитків. Думаю, до суботи стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його дуже добре знають. Він перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Дюбуа із того часу має дуже вдалу серію – три чудові перемоги над сильними суперниками,

– сказав Воррен.

Промоутер додав, якщо Дюбуа переможе Усика у реванші, то регулярно боксуватиме на "Вемблі", а квитки розлітатимуться немов гарячі пиріжки.

Довідка. Дюбуа вдруге поспіль боксуватиме на легендарній лондонській арені. У вересні минулого року Даніель нокаутував у 5-му раунді Ентоні Джошуа на "Вемблі". Натомість Усик вперше та поки що востаннє до 19 липня бився на цьому стадіоні 31 жовтня 2020-го року. Тоді Олександр переміг за рішенням суддів Дерека Чісору.

Нагадаємо, що Усик минулого року двічі переміг Тайсона Ф'юрі, якого відправив на пенсію. Натомість Дюбуа після першої поразки від українця, провів три поспіль переможні зустрічі (із Джареллом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа). У першому бою Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді.

Український боксер 13 липня прибув у Лондон, де посеред вулиць жартома шукав Дюбуа.